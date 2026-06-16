Batterij 18 V / 2,5 Ah

De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.

Dankzij innovatieve Real Time technologie wordt de accustatus in één oogopslag zichtbaar: op het geïntegreerde LCD-display worden de resterende tijd, de resterende oplaadtijd en de laadtoestand weergegeven, afhankelijk van het gebruikte apparaat, afhankelijk van het type toestel dat u gebruikt. De lithium-ioncellen garanderen consistente prestaties en voorkomen zowel zelfontlading als geheugeneffect (capaciteitsverlies door veelvuldige gedeeltelijke ontlading). Aangename zacht aanvoelende behuizingselementen zorgen voor een antislip-standaard op gladde en hellende oppervlakken. De 18 V / 2,5 Ah Li-Ion batterij is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het Kärcher 18 V accuplatform.

Kenmerken en voordelen
Batterij 18 V / 2,5 Ah: Innovatieve Real Time Technology
Innovatieve Real Time Technology
Het geïntegreerde LCD-scherm toont op elk moment de resterende looptijd, de laadtijd en het laadstadium.
Batterij 18 V / 2,5 Ah: 18 V Kärcher batterijplatform
18 V Kärcher batterijplatform
Voor gebruik met alle toestellen van het Kärcher 18 V batterijplatform. Voor gebruik in alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform.
Batterij 18 V / 2,5 Ah: Krachtige lithium-ioncellen
Krachtige lithium-ioncellen
De lithium-ion batterij zorgt voor een constante kracht zonder zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opbergmodus
  • Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5 gewaardeerd - beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
  • Betrouwbare bescherming tijdens jobs waarbij water wordt gebruikt.
Efficiënte temperatuurhuishouding
  • Topprestaties dankzij de efficiënte warmtebuffering en het intelligente batterijbeheer.
Intelligente celbewaking
  • Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Robuuste behuizing
  • De Kärcher batterijbehuizingen zijn extreem schokbestendig.
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 18 V Battery platform
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 18
Capaciteit (Ah) 2,5
Energie (Wh) 45
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 133 x 88 x 50
Batterij 18 V / 2,5 Ah
Batterij 18 V / 2,5 Ah
Batterij 18 V / 2,5 Ah
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