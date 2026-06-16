Batterij 18 V / 2,5 Ah
De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.
Dankzij innovatieve Real Time technologie wordt de accustatus in één oogopslag zichtbaar: op het geïntegreerde LCD-display worden de resterende tijd, de resterende oplaadtijd en de laadtoestand weergegeven, afhankelijk van het gebruikte apparaat, afhankelijk van het type toestel dat u gebruikt. De lithium-ioncellen garanderen consistente prestaties en voorkomen zowel zelfontlading als geheugeneffect (capaciteitsverlies door veelvuldige gedeeltelijke ontlading). Aangename zacht aanvoelende behuizingselementen zorgen voor een antislip-standaard op gladde en hellende oppervlakken. De 18 V / 2,5 Ah Li-Ion batterij is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het Kärcher 18 V accuplatform.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time TechnologyHet geïntegreerde LCD-scherm toont op elk moment de resterende looptijd, de laadtijd en het laadstadium.
18 V Kärcher batterijplatformVoor gebruik met alle toestellen van het Kärcher 18 V batterijplatform. Voor gebruik in alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform.
Krachtige lithium-ioncellenDe lithium-ion batterij zorgt voor een constante kracht zonder zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opbergmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5 gewaardeerd - beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming tijdens jobs waarbij water wordt gebruikt.
Efficiënte temperatuurhuishouding
- Topprestaties dankzij de efficiënte warmtebuffering en het intelligente batterijbeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Robuuste behuizing
- De Kärcher batterijbehuizingen zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Energie (Wh)
|45
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|133 x 88 x 50
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