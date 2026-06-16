Batterij 18 V / 2,5 Ah

Dankzij innovatieve Real Time technologie wordt de accustatus in één oogopslag zichtbaar: op het geïntegreerde LCD-display worden de resterende tijd, de resterende oplaadtijd en de laadtoestand weergegeven, afhankelijk van het gebruikte apparaat, afhankelijk van het type toestel dat u gebruikt. De lithium-ioncellen garanderen consistente prestaties en voorkomen zowel zelfontlading als geheugeneffect (capaciteitsverlies door veelvuldige gedeeltelijke ontlading). Aangename zacht aanvoelende behuizingselementen zorgen voor een antislip-standaard op gladde en hellende oppervlakken. De 18 V / 2,5 Ah Li-Ion batterij is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het Kärcher 18 V accuplatform.