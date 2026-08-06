EASY!Force комплект за преобразуване 2 - от машината

Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.

Използвайте технологията EASY! Force, но запазете съществуващата водоструйка Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с всички съвместими части до дюзата. Комплектът за преобразуване включва пистолет за високо налягане EASY! Force (4.118-005), струйник с дължина 1050 мм (4.112-000) със заключващи връзки EASY!, 10-метров маркуч за високо налягане с номинална ширина 8 до 315 бара работно налягане, адаптер 2 (4.111-030) за свързване на машината и адаптер 8 (4.111-036) за дюзи с високо налягане с връзка M 18 × 1.5.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 5,8