Въртящ се държач от неръждаема стомана

Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 1,761
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