Πιστόλι ρίψης

Σύντομος χρόνος ρύθμισης, εύκολη μεταφορά, άμεση απενεργοποίηση - το πιστόλι ρίψης είναι η οικονομικά προσιτή μέθοδος καθαρισμού για κάθε τύπο χώρου μικρής έως μέτριας επιφάνειας. Ρυθμιζόμενη πίεση/παροχή νερού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 3,4
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ