Foam Blocker RM 761, 2.5l
Το αντιαφριστικό μέσο CarpetPro Foam Blocker RM 761 μειώνει τον σχηματισμό αφρού σε κάδους λυμάτων και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|2,5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος (kg)
|2,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|164 x 125 x 160
Προϊόν
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφρώδες καθαριστικό.
- Αποτελεσματικό κατά του σχηματισμού αφρού στα δοχεία καθαρού νερού.
- Ιδανικό για χρήση σε συσκευές εξαγωγής ψεκασμού, μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων, καθώς και σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
- Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp +R75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 R I Diesel + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I Diesel + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 300 R I LPG
- B 300 R I LPG + SB right (δεξιά)
- B 300 R I LPG + SD right (δεξιά)
- B 300 RI Bp + SB
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+R55
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Puzzi 10/1
- PW 30/1
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 4/20 Classic
- Puzzi 4/30 Classic
- Puzzi 8/1 Anniversary Edition
- Puzzi 8/1 Facelift *EU
- Puzzi 8/1 Go!Further
- B 150 R + R 90
- B 150 R BP SB JP/USA
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bp
- B 150 R Bp Adv
- B 150 R Bp DOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 R Bp Pack Adv DOSE Fleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+D90
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+R85
- B 150 R Bp others
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE (με δίσκο)
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 300 R I LPG + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I LPG + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 90 R Classic Bp
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bc Dose 180AhGel+D65+Squeegee
- B 95 RS Bc Dose 180AhGel+R75+Squeegee
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/70 R Classic *KAP
- BR 55/40 RS Bp Pack
- Puzzi 8/1 C
Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Υγρή αναρρόφηση
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Καθαρισμός εξαρτημάτων