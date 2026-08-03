Foam Blocker RM 761, 2.5l

Το αντιαφριστικό μέσο CarpetPro Foam Blocker RM 761 μειώνει τον σχηματισμό αφρού σε κάδους λυμάτων και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 5
Βάρος (kg) 2,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 164 x 125 x 160
Προϊόν
  • Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφρώδες καθαριστικό.
  • Αποτελεσματικό κατά του σχηματισμού αφρού στα δοχεία καθαρού νερού.
  • Ιδανικό για χρήση σε συσκευές εξαγωγής ψεκασμού, μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων, καθώς και σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
  • Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
Foam Blocker RM 761, 2.5l
Foam Blocker RM 761, 2.5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Προετοιμασία αυτοκινήτων
  • Υγρή αναρρόφηση
  • Επιφάνειες με πλακάκια
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων