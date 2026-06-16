Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen

De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen).

Kenmerken en voordelen
Roterende wateraangedreven wasborstel
  • Geen extra motor nodig voor de borstelaandrijving
  • Compacte en lichte bouwstijl
Nylon borstelharen
  • Oppervlakken worden beschermd.
Grote mechanische reinigingskracht dankzij de rotatie
  • Uitstekende reinigingsprestaties
  • Minder tijd nodig in vergelijking met de standaard wasborstels
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 500 - 1000
Materiaal Nylon
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 300 x 200 x 100
Compatibele apparaten
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Onderdelen Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen

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