Адаптер 8 TR20IG-M18AG

Адаптер 8 за свързване на новия струйник със старата дюза

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Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,112
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