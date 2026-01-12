Το καινοτόμο νέο λάστιχο της Kärcher είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό, γεγονός που το κάνει στιβαρό, ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σταθερή ροή νερού και άνεση κατά τη χρήση. Η Kärcher εγγυάται 15 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Επιπλέον, δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το αδιαφανές μεσαίο στρώμα αποτρέπει τη δημιουργία άλγης μέσα στο λάστιχο. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 30 bar. Διαθέτει επίσης εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C. Το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίους μεγέθους και μεγάλων κήπων και άλλων χώρων.