Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m

Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.

Το Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες κήπου. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, ακίνδυνο για την υγεία. Τα νέα λάστιχα υψηλής ποιότητας PrimoFlex® δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις), ούτε άλλες επιβλαβείς ουσίες. Διακρίνονται για τη μέγιστη αντοχή, ευκαμψία και αντοχή στο τσάκισμα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγύηση 12 ετών
  • Εγγυημένη ανθεκτικότητα
3 στρώσεις
  • Ανθεκτικό στις στρεβλώσεις
Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 24bar)
  • Εγγυημένη στιβαρότητα
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
  • Για ευκολία στη χρήση
Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή το περιβάλλον
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
  • Εγγυημένη ανθεκτικότητα
Λάστιχο κήπου χωρίς φθαλικές ουσίες
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή το περιβάλλον
Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπέρυθρη ακτινοβολία εξωτερική στρώση
  • Ανθεκτικό και με διάρκεια
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 3/4″
Μήκος σωλήνα (m) 25
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 5,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 380 x 380 x 155
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ