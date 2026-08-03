FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l

Καθαριστικό δαπέδου για χειρωνακτικό καθαρισμό όλων των σκληρών και ελαστικών δαπέδων, με ήπια καθαριστική δράση. Επίσης κατάλληλο για γυαλιστερές επιφένειες και έπιπλα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 12
pH 8
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 366 x 232 x 298
Προϊόν
  • Γενικής χρήσης συμπυκωμένο καθαριστικό δαπέδου
  • Αφαιρεί σημάδια από παπούτσια, σκόνη, λερώματα
  • Ισχυρή καθαριστική δράση σε όλες τις ανθεκτικές στην αλκοόλη και στο νερό επιφάνειες
  • Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
  • Κατάλληλο και για τον καθαρισμό επίπλων
  • Παρέχει διαρκή προστασία κατά της σκόνης
  • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
  • Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών
Εξαρτήματα