Natural bike cleaner RM 640N RTU, 500ml

Per una bicicletta completamente pulita dal cerchione al manubrio: la formula è delicata sui materiali, sviluppata appositamente per le biciclette e basata su ingredienti rinnovabili.

Pulitore per biciclette RM 640N RTU per la pulizia manuale della bicicletta. Facile ed efficiente da usare con una testina di spruzzo ergonomica e una bottiglia compatta da 0,5 litri. La formula a base di ingredienti rinnovabili e di derivazione naturale dona alla bici un nuovo splendore. Il detergente è stato sviluppato appositamente per la pulizia quotidiana delle biciclette, comprese le bici elettriche, le mountain bike e le bici da strada. L'agente è delicato sui materiali ed è adatto per componenti in carbonio, alluminio, gomma o materiali altrettanto delicati. Il detersivo è anche facile da risciacquare, il che aiuta a risparmiare acqua nell'uso quotidiano.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,4
Prodotto
  • Con oltre il 99% di ingredienti di derivazione naturale, la formula rimuove in modo affidabile lo sporco tipicamente presente sulle biciclette, come polvere, fango, ecc.
  • Il detersivo non contiene acidi, solventi, coloranti, profumi o siliconi
  • Testato per la compatibilità dei materiali su carbonio, alluminio, gomma, ecc.
  • I tensioattivi utilizzati sono al 100% di origine vegetale e non contengono tensioattivi a base di oli minerali
  • Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
  • Testa di spruzzo ergonomica per un'applicazione uniforme ed estesa e un basso consumo
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Aree di applicazione
  • Biciclette