Lavasuperfici T 5

Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne. .

Il sistema a due getti rotanti del lavasuperfici T 5 rimuove lo sporco su grandi aree esterne, fornendo una valida alternativa per la pulizia di grandi aree esterne. Il Lavasuperfici T 5 può essere regolato in modo tale che l'ugello sia posizionato alla distanza ideale dalla superficie a seconda del lavoro che si sta attuando. Ciò significa che le superfici dure, come pietra e cemento, possono essere pulite con la stessa efficacia delle superfici più delicate, come il legno. Questo accessorio consente di risparmiare circa la metà del tempo rispetto alla pulizia con un normale ugello. Il Lavasuperfici T 5 protegge inoltre l'operatore e l'ambiente circostante dagli spruzzi d'acqua e "l'effetto hovercraft"rende le manovre più semplici che mai. Anche le superfici verticali, come le porte del garage, possono essere pulite in modo efficiente grazie alla maniglia ergonomica. Adatto per le gamme di idropulitrice da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Lavasuperfici T 5: Due ugelli rotanti a getto piatto
Due ugelli rotanti a getto piatto
Eccellenti prestazioni per area - ideale per pulire grandi aree.
Lavasuperfici T 5: Paraspruzzi
Paraspruzzi
Pulizia senza schizzi
Lavasuperfici T 5: Regolabile in altezza
Regolabile in altezza
La regolazione della distanza degli ugelli dalla superficie consente di pulire efficacemente ogni superficie esterna Pulizia di superfici normali e delicate come legno e pietra.
Maniglia
  • Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
  • Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1,4
Peso con imballo (kg) 2,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 708 x 280 x 995
Aree di applicazione
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Terrazzo
  • Porte del garage
  • Piccole facciate di case
  • Patio, vialetti
  • Muri del giardino e in pietra
  • Sentieri
