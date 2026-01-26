Lavasuperfici T 5
Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne. .
Il sistema a due getti rotanti del lavasuperfici T 5 rimuove lo sporco su grandi aree esterne, fornendo una valida alternativa per la pulizia di grandi aree esterne. Il Lavasuperfici T 5 può essere regolato in modo tale che l'ugello sia posizionato alla distanza ideale dalla superficie a seconda del lavoro che si sta attuando. Ciò significa che le superfici dure, come pietra e cemento, possono essere pulite con la stessa efficacia delle superfici più delicate, come il legno. Questo accessorio consente di risparmiare circa la metà del tempo rispetto alla pulizia con un normale ugello. Il Lavasuperfici T 5 protegge inoltre l'operatore e l'ambiente circostante dagli spruzzi d'acqua e "l'effetto hovercraft"rende le manovre più semplici che mai. Anche le superfici verticali, come le porte del garage, possono essere pulite in modo efficiente grazie alla maniglia ergonomica. Adatto per le gamme di idropulitrice da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli rotanti a getto piattoEccellenti prestazioni per area - ideale per pulire grandi aree.
ParaspruzziPulizia senza schizzi
Regolabile in altezzaLa regolazione della distanza degli ugelli dalla superficie consente di pulire efficacemente ogni superficie esterna Pulizia di superfici normali e delicate come legno e pietra.
Maniglia
- Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
- Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,4
|Peso con imballo (kg)
|2,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|708 x 280 x 995
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Universal Edition WB
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- KHP 1
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Porte del garage
- Piccole facciate di case
- Patio, vialetti
- Muri del giardino e in pietra
- Sentieri
Accessori
RICAMBI Lavasuperfici T 5
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.