Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione

Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.

Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus, design ergonomico con gommatura esterna per una presa confortevole, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione più comuni.

Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura in plastica morbida
  • Maneggevole
Sistema a click
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Colore Giallo
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 33 x 45
