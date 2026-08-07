Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,8
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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