TL Lagedrukadapter

De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels.

Specificaties

Technische gegevens

Watertoevoer temperatuur (°C) max. 40
Aansluitdraad M 22
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
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Toepassingen
  • Zeer geschikt voor het reinigen van zonnepanelen en gevels