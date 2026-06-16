Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m
Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.
Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,2
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
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Onderdelen Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m
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