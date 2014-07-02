Roterende rioolreinigingssproeier

Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.

Roterende buisreinigingskop met binnendraad. De kop heeft vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. De stralen zijn zodanig gericht dat ze ervoor zorgen dat de sproeier en de slang vrij kunnen bewegen door de buizen. Met R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan de buisreinigingsslang.

Kenmerken en voordelen
De sproeier draait rond zijn eigen as met vier zijstralen
  • Absoluut gelijkmatige reiniging
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met buizenreinigingsslangen.
Compacte bouwstijl met een buitendiameter van 16 mm
  • Ideaal gebruik voor buizenreiniging - zelfs krappe ruimtes zijn mogelijk
Specificaties

Technische gegevens

Diameter (mm) 16
Sproeiergrootte ( ) 50
Schroefdraad R 1/8"
Compatibele apparaten
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