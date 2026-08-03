Αυτόματη πλαστική ανέμη σωλήνα συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m
Με μηχανισμό με ελατήριο και έτοιμο για χρήση αυτόματο καρούλι σωλήνα για επιτοίχια τοποθέτηση. Απλοποιεί τον χειρισμό του σωλήνα υψηλής πίεσης, μειώνει τους χρόνους προετοιμασίας και αυξάνει την ασφάλεια στην εργασία.
Το αυτόματο καρούλι σωλήνα διαθέτει προσυναρμολογημένο σωλήνα υψηλής πίεσης (15 μ.) που έχει ήδη τυλιχτεί και επομένως είναι έτοιμος για χρήση αμέσως μετά την επιτοίχια τοποθέτηση. Κινούμενο από ένα υψηλής ποιότητας ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, το συγκεκριμένο καρούλι σωλήνα μειώνει τους χρόνους εγκατάστασης πριν και μετά την εκτέλεση εργασιών, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η αξιόπιστη τύλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα υψηλής πίεσης εξασφαλίζει απλούστερο και συνεπώς πιο πρακτικό χειρισμό για τον χρήστη, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ασφάλεια στην εργασία, καθώς μπορεί να αποφευχθεί αξιόπιστα ο κίνδυνος παραπατήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|15
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,1
Πεδίο προμήθειας
- Ανέμη
- Σωλήνας υψηλής πίεσης
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