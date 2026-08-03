Το αυτόματο καρούλι σωλήνα διαθέτει προσυναρμολογημένο σωλήνα υψηλής πίεσης (15 μ.) που έχει ήδη τυλιχτεί και επομένως είναι έτοιμος για χρήση αμέσως μετά την επιτοίχια τοποθέτηση. Κινούμενο από ένα υψηλής ποιότητας ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, το συγκεκριμένο καρούλι σωλήνα μειώνει τους χρόνους εγκατάστασης πριν και μετά την εκτέλεση εργασιών, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η αξιόπιστη τύλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα υψηλής πίεσης εξασφαλίζει απλούστερο και συνεπώς πιο πρακτικό χειρισμό για τον χρήστη, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ασφάλεια στην εργασία, καθώς μπορεί να αποφευχθεί αξιόπιστα ο κίνδυνος παραπατήματος.