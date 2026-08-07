Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m

Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 130
Kleur Antraciet
Gewicht inclusief verpakking (kg) 16,9

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
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Reserveonderdelen Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

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