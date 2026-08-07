Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m

Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).