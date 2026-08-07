FR 30 ME hoogkwalitatieve, heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 300 mm, ideaal voor het reinigen binnenshuis in bv. de voedingsindustrie. Het toestel is uitgerust met een dubbele keramische lager, niet-afgevende wieltjes en een geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het verwijderen van het vuile water Technische gegevens : Max. 250 bar, 1300 l/u, 85°C. Sproeierset moet apart worden besteld.