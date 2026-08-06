Шарнир високо налягане

За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.

Благодарение на регулирането на ъгъла на шарнирната става с високо налягане - до 120 ° - можете без усилия да почиствате труднодостъпните зони по време почистване с високо налягане. Този инструмент ви позволява да почиствате машини, превозни средства, ходови части, фасади, покриви и много други предмети бързо и ефективно. Той се закрепва, много лесно и удобно, директно върху струйника на водоструйката.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,5
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