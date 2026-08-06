Струйник, 1550 мм, Въртяща се

Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична

Струйни тръби с различна дължина, неръждаема стомана с винтово съединение за ръчно завиване. Ергономично оформени капачки на ръкохватките, които осигуряват оптимална работа и изолиране. Въртящи се на 360° под налягане.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Дължина (мм) 1550
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба EASY!Lock
Ръкохватка Въртяща се
Тегло с опаковката (кг) 1,35

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