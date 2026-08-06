Струйник, 250 мм, Въртяща се

Струйна тръба, 250 мм, въртяща се, ергономична

600 мм пистолет от неръждаема стомана (ръчно свързване) с ергономична дръжка за лесна употреба и защита. Въртящ се на 360 ° под налягане.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Дължина (мм) 250
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба EASY!Lock
Ръкохватка Въртяща се
Тегло с опаковката (кг) 0,486

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