RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5л
Активен почистващ препарат щадящ третираната повърхност за силни маслени и минерални замърсявания. Подходящ за почистване на автомобили и за измиване на двигателя.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|12,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|120 x 120 x 280
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности
- Основно почистване
- Почистване на подове и повърхности