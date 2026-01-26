RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5л

Активен почистващ препарат щадящ третираната повърхност за силни маслени и минерални замърсявания. Подходящ за почистване на автомобили и за измиване на двигателя.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 12,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3
Размери (Д х Ш х В) (мм) 120 x 120 x 280
RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5л
RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5л
RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5л
RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5л
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Основно почистване
  • Почистване на подове и повърхности