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Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l

Απολυμαντικό και απορρυπαντικό καθαριστικό. Δρα ως βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και κατά περίπτωση ως ιοκτόνο με εξαιρετική απορρυπαντική δράση. Αποτελεσματικό στην οικογένεια ιών φακέλου.

Η Kärcher προσφέρει για σκληρές επιφάνειες, με απολυμαντική και καθαριστική δράση το RM 732. Το RM 732 της Kärcher έχουν δείξει "ιοκτόνο δράση έναντι Ιών τύπου φακέλου (επειδή μεταφέρουν το περιεχόμενο RNA) " όπου συγκαταλέγεται και ο κορωναϊός (COVID 19). Η συσκευασία των 5L παράγει 166L έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού απορυπαντικού με αραίωση 3%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10
Βάρος (kg) 5,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
  • Καθαρισμός επιφανειών και απολύμανση
  • Γυμναστήρια και χώροι ευεξίας
  • Καθαρισμός επιφανειών
  • Αίθουσες αναμονής και εξέτασης
  • Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Εξαρτήματα