FloorPro Industrial Cleaner RM 69, 20l
Etiketvrije industriële reiniger - verwijderd veel voorkomende olie- en vetvlekken tijdens onderhoud en tussentijdse reiniging van industriële vloeren in logistieke en productieomgevingen.
De FloorPro industriële reiniger RM 69 van Kärcher kan op verschillende manieren worden gebruikt voor het reinigen van vloeren en oppervlakken en is vooral indrukwekkend voor onderhoud en tussentijdse reiniging van standaard industriële vloeren. Het is geschikt voor zowel handmatig reinigen als reinigen met schrobzuigmachines - de extra laagschuimende formule zorgt voor een efficiënt gebruik van het tankvolume van het apparaat. Het verwijdert effectief veelvoorkomende olie- en vetvervuiling in logistieke en productieomgevingen en laat alleen een aangename, frisse geur achter. Daarnaast is de licht alkalische, etiketvrije en separatorvriendelijke vetverwijderaar ook ideaal voor gebruik op dissipatieve ESD-vloeren, vloeiende en cementdekvloeren en oppervlakken met epoxyharscoating. Ook metaal- en verfverwerkende bedrijven profiteren van de siliconenvrije formulering.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|10
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|20,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Krachtige onderhouds- en tussenreiniger voor sterk vervuilde industriële vloeren
- Bijzonder schuimarm
- Effectief oplossen van olie, vet en minerale vlekken
- Uitstekende reinigingsprestaties
- Label-vrij
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Kan mechanisch en handmatig worden gebruikt
- Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afscheider.
- Snel effectief
- Zeer hoge opbrengst
- Aangename, frisse geur
- Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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