Lance, 250 mm, orientable

Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.

Lance 250 mm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. Non pivotante.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 250
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poignée orientable
Poids emballage inclus (kg) 0,5
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