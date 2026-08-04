Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10
Poids (kg) 10
Poids avec emballage (kg) 10,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Propriétés
  • nettoyant d'entretien et d'appoint puissant pour sols industriels extrêmement encrassés
  • Faible quantité de mousse
  • Dissout de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
  • Performance de nettoyage exceptionnelle
  • Classé sans-danger
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • peut être utilisé pour le nettoyage mécanique et manuel
  • Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
  • Agit rapidement
  • Très efficace
  • Odeur fraîche
  • Large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC)
Nettoyant industriel FloorPro RM 69, 10l
Nettoyant industriel FloorPro RM 69, 10l
Nettoyant industriel FloorPro RM 69, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
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