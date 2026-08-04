RM 69** 200l nettoyeur industriel, 200l
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10
|Poids (kg)
|201,4
|Poids avec emballage (kg)
|209,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 580 x 970
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols