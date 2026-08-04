RM 69** 200l nettoyeur industriel, 200l

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10
Poids (kg) 201,4
Poids avec emballage (kg) 209,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 580 x 580 x 970
RM 69** 200l nettoyeur industriel, 200l
RM 69** 200l nettoyeur industriel, 200l
RM 69** 200l nettoyeur industriel, 200l
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  • Nettoyage des sols
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