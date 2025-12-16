Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio
Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.
L'innovativo tubo nuovo di Kärcher è realizzato in un materiale multistrato di alta qualità che lo rende ultra robusto, flessibile e anti nodo. Mantiene inoltre il flusso d'acqua costante ed è facilmente maneggiabile e collegabile. Uno strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici protegge il tubo da giardino da 25 metri mentre lo strato intermedio opaco garantisce che le alghe non si formino all'interno del tubo. Il tubo da 3/4" vanta anche un' impressionante resistenza alle temperature tra -20 e +60 ° C. Il tubo è inoltre privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo - il che significa che non contiene nessuna sostanza nociva per la salute.
Caratteristiche e vantaggi
Materiali multistrato di alta qualità
- Flessibile e antinodo per garantire un flusso d'acqua ottimale.
25 metri
- Per irrigare giardini di piccole e medie dimensioni e altri spazi.
Il materiale in tessuto di qualità conferisce al tubo pareti ultra resistenti, in grado di sopportare pressioni fino a 30 bar
- Resistente
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
- Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da -20 a +60 ° C
- Tubo di qualità
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
- Per una durata extra lunga.
Tubo da giardino di qualità privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo
- Innocuo per l'ambiente e per la salute
Strato esterno anti-UV
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici.
15 anni di garanzia
- Progettato per durare, soddisfa elevati standard di qualità.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|3/4″
|Lunghezza del tubo (m)
|25
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|5,8
|Peso con imballo (kg)
|5,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|390 x 390 x 180
Macchine compatibili
