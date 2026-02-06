De 10 meter lange PremiumFlex-hogedruk-vervangslang maakt een einde aan struikelgevaren. Dankzij het gepatenteerde anti-draaisysteem is hij extreem beweeglijk en maakt hij onbelemmerd werken, evenals een snelle en eenvoudige opberging, mogelijk. En dankzij de Quick Connect-aansluiting kan de slang in een handomdraai op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Gemaakt van PVC- en ftalaatvrij materiaal. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot en met K 7, behalve voor slanghaspelapparaten en Full Control, Power Control en Smart Control-apparaten van de klassen K 4 tot en met K 7.