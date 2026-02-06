H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

PremiumFlex 10 m hogedrukslang met anti-draaisysteem en Quick Connect, geschikt voor K 2–K 7 (niet voor slanghaspel, Full/Power/Smart Control K 4–K 7).

De 10 meter lange PremiumFlex-hogedruk-vervangslang maakt een einde aan struikelgevaren. Dankzij het gepatenteerde anti-draaisysteem is hij extreem beweeglijk en maakt hij onbelemmerd werken, evenals een snelle en eenvoudige opberging, mogelijk. En dankzij de Quick Connect-aansluiting kan de slang in een handomdraai op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Gemaakt van PVC- en ftalaatvrij materiaal. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot en met K 7, behalve voor slanghaspelapparaten en Full Control, Power Control en Smart Control-apparaten van de klassen K 4 tot en met K 7.

Kenmerken en voordelen
Vervangslang van 10 m
  • Grote actieradius.
Quick Connect aansluiting
  • De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Anti-twist systeem
  • Geen gevaar meer op struikelen: de slang draait niet meer rond en blijft flexibel voor elke toepassing.
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 60
Max. druk (MPa) 18
Lengte (m) 10
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 1,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 245 x 245 x 65
