Инжектор за препарат за високо и ниско налягане (без дюзаa)

Инжектор за препарат за независимо дозиране при високо и ниско налягане. Максимална доза около 15%.

Инжектор за почистващ препарат за независимо дозиране при високо и ниско налягане. Максимална доза около 15%.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 1,685
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