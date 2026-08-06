Вложка на дюзата до 1100 л/ч - високо налягане

Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 l/h.

Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата с дебит на водата до 1100 l/h.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,055
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