Αυτόματη ανέμη σωλήνα, από ανοξείδωτο ατσάλι, περιλαμβάνεται περιστρεφόμενη βάση στήριξης, 20 m

Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.

Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 20
Θερμοκρασία (°C) max. 150
Μέγ. πίεση (bar) 200
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 17,1

Πεδίο προμήθειας

  • Ανέμη
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