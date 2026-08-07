Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk - M22 x 1,5 mannelijk

Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten