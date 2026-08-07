Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG
Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.
Adapter die is ontwikkeld voor het veilig en betrouwbaar aansluiten van spuitlansen die zijn uitgerust met EASY!Lock, en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een tweekleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
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