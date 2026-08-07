Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m

Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.

Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 150
Max. druk (bar) 200
Kleur Zwart
Gewicht inclusief verpakking (kg) 13,2

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
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Reserveonderdelen Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.