Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.

20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 315
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,1
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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Reserveonderdelen Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock 

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