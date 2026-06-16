Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)

M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
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