Адаптер 2 M22IG-TR22AG

Адаптер 2 за свързване на стария уред с новия маркуч и стария пистолет с новия маркуч

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Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,16
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