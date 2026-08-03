Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 20 μ., μέγ. 250 bar

Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωλήνων (σύνδεση 1/8"για ακροφύσιο)

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. (DN 6) για τον καθαρισμό σωληνώσεων έως 220 bar (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης με εξωτερικό κάλυμμα από καουτσούκ και πλέξη από χάλυβα
  • Ιδανικός χειρισμός για καθαρισμό σωληνώσεων - ακόμα και σε περιορισμένο χώρο.
  • Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Ανθεκτική σε πίεση έως 250 bar.
Σύνδεση: 1/8"
  • Συμβατή με ακροφύσια καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 250
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Μήκος (m) 20
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,4
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