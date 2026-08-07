Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m

Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.

Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 150
Max. druk (bar) 200
Gewicht inclusief verpakking (kg) 17,1

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
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Reserveonderdelen Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.