Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.

10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 315
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,5
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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