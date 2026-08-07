Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.
10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|315
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|2 x EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,5
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