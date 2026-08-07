Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.