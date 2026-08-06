Дезинфектант, течно RM 735, 5л

Ефикасно неутрално средство за дезинфекция. Действа бактерицидно, фунгицидно и условно вируцидно (напр. хепатитис Б).Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги да се прочете упътването и информациите за продукта.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 8
Тегло с опаковката (кг) 5,08
Дезинфектант, течно RM 735, 5л
Дезинфектант, течно RM 735, 5л
Дезинфектант, течно RM 735, 5л
Дезинфектант, течно RM 735, 5л
Дезинфектант, течно RM 735, 5л
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Млекодобивни стопанства
  • Стаи за чакане и лечение
  • Фитнес и СПА зони
  • Санитарни помещения
Аксесоари