RM 500 E-Commerce 0,5 L, 20л

Мощен почистващ препарат за фасади с гел формула. Премахва петна от сажди, масла, мазнини и околната среда. Подходящ за фасади, облицовани с камък, тухла, грубо излята мазилка, пластмаса, дърво и стъкло.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 14
Тегло (кг) 23,06
Тегло с опаковката (кг) 23,96
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 420
Качества
  • Ефективен препарат за водоструйки
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • идеално за чистене на фасади от камък, клинкер, грапава мазилка, пластмасови, дървени и стъклени фасади
  • поради гел формулата изключително добри свойства на нанасяне чак и на вертикални повърхности
  • Деликатен към материалите
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без NTA
RM 500 E-Commerce 0,5 L, 20л
RM 500 E-Commerce 0,5 L, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Почистване на фасади
Аксесоари