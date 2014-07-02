Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu’à 1000 l/h - 6

En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l’usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,2
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