Roestvrijstalen zwenkhouder

Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 1,8
Compatibele apparaten
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