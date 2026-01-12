Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m

Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.

Το λάστιχο Performance Plus με διάμετρο 1/2" και μήκος 20 μέτρα είναι ιδανικό για το πότισμα όλων των μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων. Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό είναι πιο άνετο κατά τη χρήση, ενώ το κάνει ταυτόχρονα στιβαρό, ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σταθερή ροή νερού. Η Kärcher εγγυάται 15 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Επιπλέον, δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση προστατεύει το λάστιχο από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το αδιαφανές μεσαίο στρώμα αποτρέπει τη δημιουργία άλγης μέσα στο λάστιχο. Είναι κατάλληλο για πίεση έως 45 bar και διαθέτει εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό
  • Ευελιξία και αντοχή στη στρέβλωση εξασφαλίζουν βέλτιστη ροή νερού
20 μέτρα
  • Για το πότισμα μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων
Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό κάνει το λάστιχο να έχει ανθεκτικά τοιχώματα και να αντέχει σε πίεση έως και 45 bar
  • Ανθεκτικό
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
  • Για ευκολία στη χρήση
Υψηλή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C
  • Ποιοτικό λάστιχο.
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
  • Για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ποιοτικό λάστιχο κήπου, χωρίς φθαλικές ουσίες (<0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο.
  • Ασφαλές για την υγεία και φιλικό προς το περιβάλλον
Anti-UV εξωτερικό τοίχωμα
  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα
Εγγύηση 15 ετών
  • Κατασκευασμένο να αντέχει και σύμφωνο με όλα τα standards ποιότητας
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″
Μήκος σωλήνα (m) 20
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 280 x 280 x 130
