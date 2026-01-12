Το λάστιχο Performance Plus με διάμετρο 1/2" και μήκος 20 μέτρα είναι ιδανικό για το πότισμα όλων των μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων. Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό είναι πιο άνετο κατά τη χρήση, ενώ το κάνει ταυτόχρονα στιβαρό, ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σταθερή ροή νερού. Η Kärcher εγγυάται 15 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Επιπλέον, δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση προστατεύει το λάστιχο από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το αδιαφανές μεσαίο στρώμα αποτρέπει τη δημιουργία άλγης μέσα στο λάστιχο. Είναι κατάλληλο για πίεση έως 45 bar και διαθέτει εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C.