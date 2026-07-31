RM 672** concentrato 250ml, 250ml
Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|250
|Confezione da (Pezzo(i))
|10
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|50 x 50 x 210
Prodotto
- Concentrato molto efficiente per il lavavetri nei mesi estivi. 250 millilitri di concentrato producono fino a 25 litri di liquido lavavetri.
- Non lascia residui, non lascia striature, asciuga velocemente
- Scioglie in maniera efficace residui di grasso e olio. Ammorbidisce gli insetti presenti e li dissolve in maniera affidabile
- Riduce gli effetti di abbagliamento della luce diffusa
- Buone propietà
- Non genera crepe da stress sul policarbonato ed è adatto anche per la pulizia dei fari, ad esempio
- Facile da dosare grazie alla camera di dosaggio integrata.
- Può essere miscelato con il detergente invernale per parabrezza Kärcher. Non è necessario svuotare il serbatoio nel periodo di transizione in autunno e primavera.
- Può essere miscelato con acqua di qualsiasi grado di durezza grazie alla formula anticalcare. Nessuna calcificazione del lavavetri o blocco degli ugelli di spruzzo.
- Adatto per getti piatti
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Parabrezza