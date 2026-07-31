RM 672** concentrato 250ml, 250ml

Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 250
Confezione da (Pezzo(i)) 10
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 50 x 50 x 210
Prodotto
  • Concentrato molto efficiente per il lavavetri nei mesi estivi. 250 millilitri di concentrato producono fino a 25 litri di liquido lavavetri.
  • Non lascia residui, non lascia striature, asciuga velocemente
  • Scioglie in maniera efficace residui di grasso e olio. Ammorbidisce gli insetti presenti e li dissolve in maniera affidabile
  • Riduce gli effetti di abbagliamento della luce diffusa
  • Buone propietà
  • Non genera crepe da stress sul policarbonato ed è adatto anche per la pulizia dei fari, ad esempio
  • Facile da dosare grazie alla camera di dosaggio integrata.
  • Può essere miscelato con il detergente invernale per parabrezza Kärcher. Non è necessario svuotare il serbatoio nel periodo di transizione in autunno e primavera.
  • Può essere miscelato con acqua di qualsiasi grado di durezza grazie alla formula anticalcare. Nessuna calcificazione del lavavetri o blocco degli ugelli di spruzzo.
  • Adatto per getti piatti
RM 672** concentrato 250ml, 250ml
RM 672** concentrato 250ml, 250ml
RM 672** concentrato 250ml, 250ml
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
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Aree di applicazione
  • Parabrezza